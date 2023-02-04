Личное письмо Марлона Брандо о расставании с французской актрисой оценено в $15 тыс., сообщает Robb Report.

Письмо голливудского актера было написано им в конце 40-х и посвящено его расставанию с молодой французской актрисой Соланж Подель.

На трех страницах размером, содержащих множество мелких грамматических ошибок, Брандо карандашом описывает свои попытки полюбовно закончить отношения с бывшей возлюбленной.

В своем обращении будущая звезда «Крестного отца» настаивает, что Подель не виновата в его желании расстаться.

«Пожалуйста, прими это письмо с открытым сердцем, поскольку оно написано абсолютно искренне. Мне жаль, что я не смог приложить больше усилий, чтобы быть более верным бойфрендом. Тем не менее я буду вспоминать тебя с любовью, уважением и признательностью. Когда мы встретимся во Франции (возможно, в октябре), я надеюсь, что мое поведение будет чуточку более взрослым. И, пожалуйста, передай мой сердечный привет твоей матери, если она его примет», — говорится в письме.

Аукцион, на котором можно будет побороться за личное письмо Брандо, пройдет 8 февраля. (gazeta.ru)