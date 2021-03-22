LG собирается отказаться от выпуска смартфонов

Компания LG Electronics Inc. может прекратить выпускать смартфоны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Отмечается, что южнокорейская компания вела переговоры по продаже убыточного производства мобильной техники с вьетнамским конгломератом Vingroup и автопроизводителем Volkswagen AG, но они не увенчались успехом.

Известно, что LG уже заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями и отложила все запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

Отмечается, что компания может официально объявить решение о судьбе бизнеса в начале апреля.(Газета.Ru)

| 2021-03-22T16:59:57+04:00 22 марта 2021, 19:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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