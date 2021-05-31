Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а единственный специализированный завод во Вьетнаме займется сборкой бытовой техники.

Прощальными смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и LG Rollable, которые так и не попали в свободную продажу. Несколько тысяч выпущенных моделей компания распродает среди своих сотрудников в Южной Корее.