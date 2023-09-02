Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил о разочаровании чемпионатом Испании из-за недостаточно яркой игры команд в атаке и судейства. Слова футболиста приводит Forbes, передает РБК.

«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу, — сказал польский форвард. — Я не ожидал, что команды испанской лиги будут так неохотно играть в футбол».

На счету 35-летнего поляка один гол в трех матчах чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Хави на старте сезона получил двухматчевую дисквалификацию за споры с судьями в матче с «Хетафе» (0:0), который продлился рекордные для турнира 116 минут. При этом реальное игровое время было меньше часа.

Левандовски проводит в «Барселоне» второй сезон, в прошлом сезоне он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.