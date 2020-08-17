Летний ценовой спад – удешевление сезонных фруктов и овощей привело к дефляции

Середина лета отметилась традиционным для этого времени года снижением уровня цен. После весеннего ценового роста в мае- июне темпы инфляции замедлились и переросли в дефляцию уже в июле. Основной вклад в торможение инфляции внесло типичное для нашей страны падение цен на плодоовощную продукцию в теплое время года, говорят эксперты.

Благодаря сезонным факторам, в частности, летнему падению деловой активности и производству продукции сельского хозяйства, темпы роста потребительских цен в Азербайджане начали замедляться, и по итогам июля наблюдалась дефляция в 0,3%

Если верить официальным источникам, дефляция в Азербайджане наблюдается уже с мая. Сама по себе дефляция – это отрицательная инфляция, то есть цены на товары и услуги начинают дешеветь, а ценность денег повышается. Но в экономике этот процесс чаще всего воспринимают как безусловно отрицательный, а в нашем случае он ничто иное как сезонное понижение цен на плодоовощную продукцию, не угрожающее дефляционной спиралью и прочими неприятностями.

В прошлом месяце по сравнению с июнем цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,7%. Цены на непродовольственные товары и услуги населению практически остались на прежнем уровне. В целом же за январь-июль этого года цены на потребительском рынке Азербайджана в годовом исчислении выросли на 2,9%. За семь месяцев этого года цены на продовольственные товары выросли в годовом исчислении в среднем на 5,3%, на непродовольственные товары – 1,3%, а на платные услуги населению – 1%.

Если говорить более конкретно, в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизились цены на свежую рыбу, йогурт, сметану, сыр, алкогольные напитки, сахарный песок, натуральный мед, а также многие фрукты и овощи (лимон, банан, груша, вишня, слива, абрикос, персик, арбуз, фрукты, виноград, сухофрукты, грецкий орех, фундук, каштан, капуста, огурец, помидор, перец свекла, морковь, лук, картофель, свежие грибы). В ГКС зафиксировали определенное повышение цен на круглый рис, гречку, макароны, баранину, замороженную рыбу, творог, яйца, столовый маргарин, яблоки, киви, зелень, чеснок, чечевицу и табачные изделия.

Несмотря на дефляцию в теплое время года, цены на продукты питания в годовом выражении у нас подросли, тогда как непродовольственные товары подорожали только немногим более чем на один процент, также, как и услуги населению. Для сравнения, в текущем году рост цен на продовольствие в Азербайджане в 2,3 раза превысил динамику подорожания продуктов питания в России, сообщил # экономист Неймат Алиев. По его словам, такая разница в ценовом восхождении сложно коррелирует со схожими социально-экономическими реалиями обеих стран, переживающих кризис пандемии и экономической активности.

«При этом рост потребительских цен должен быть выше в России, страдающей от последствий американских и европейских санкций и переживающей падение рубля. В довесок этому сопредельная страна более чувствительна к подорожанию импорта», — сказал Алиев, отметив сравнительно более ощутимый рост цен на продукты питания в Азербайджане.

Другой экономист Натиг Джафарли сообщил редакции, что девальвация в стране остается делом времени, а инфляционные процессы зависят от курса маната к доллару, учитывая серьезные объемы импорта. Однако по прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в 2020 году Азербайджане составит 3%. В правительстве считают, что рост цен в текущем году будет на уровне 4,6%, а прогноз Центрального банка обещает инфляцию в 4%.