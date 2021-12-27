Со сцены белоснежного шатра на берегу Каспия прозвучали самые известные хиты исполнителя, а также певец исполнил совершенно новую песню «Любимая», которую выпустил в дуэте с Юрием Антоновым буквально пару дней назад.

На музыкальный вечер артиста заглянул и народный артист EMIN, который позже, под бурные аплодисменты собравшихся, исполнил с ним их совместную песню «Привет, Земля!». Отдельный шквал оваций сорвал хит Лепса «Рюмка водки».

Концерт прошёл при полном аншлаге, но с соблюдением всех карантинных мер: на входе у гостей проверяли наличие сертификатов о вакцинации либо иммунитете.

Григорий Лепс поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья и пообещал вскоре посетить столицу Азербайджана с новой концертной программой.