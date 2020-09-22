Леонид Волков: «Навальный жив во многом благодаря Меркель»

В эвакуации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Алексей Навальный во многом жив благодаря ее вмешательству», — заявил в эксклюзивном интервью DW во вторник, 22 сентября, координатор штаба Навального Леонид Волков. По его словам, сторонники оппозиционера смогли переправить из Омска в Берлин «большой список» личных вещей Навального, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа; остальные вещи были переправлены в Берлин «другими путями».

Окончательная стоимость курса лечения и реабилитации Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» станет известна только после завершения терапии — как и то, из каких средств будут оплачиваться услуги немецких врачей, утверждает Леонид Волков. «Мы так или иначе сможем собрать эти средства», — заверил он. После лечения в Берлине Алексей Навальный вернется в Москву: “Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного». Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального — «самое опасное, но далеко не первое».