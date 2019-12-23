Леонардо Ди Каприо рассказал, что его «тошнит» от жалоб актеров

Леонардо Ди Каприо заявил, что его «тошнит» от жалоб голливудских актеров по поводу карьеры, сообщает Deadline.
Ди Каприо, которого Тарантино назвал «если не одним из самых талантливых актеров своего поколения, то самым одаренным из тех, с которыми он работал», отвечал на вопросы о съемках в «Выжившем», за которого получил «Оскар» в 2016 году.
Ранее он говорил о том, что этот фильм был одним из самых сложных в его карьере.
При этом он признал, что «Выживший» был для него «выматывающим опытом».
В этом году его номинировали на премию «Оскар» в категории «лучший актер» за роль в «Однажды в Голливуде…».(РИА Новости)
| 2019-12-22T23:24:27+00:00 23 декабря 2019, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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