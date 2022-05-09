Российское интернет-издание «Лента.ру» взломали, при попытке найти на сайте материалы с фамилией президента РФ появлялись заголовки «Россия полностью уничтожила Мариуполь» и «Владимир Путин солгал о планах России в Украине». Об этом сообщает The Insider.

Издание отмечает, что в 10:27 утра по поиску в разделе «Спорт» «Лента.ру» выдавала материалы о «геноциде, который устроила русская армия». Кроме того, еще в одной новости появилась информация о солгавшем Путине. На момент публикации информации проблему исправили.

Корреспондент «Ленты.ру» подтвердил The Insider, что в рабочих чатах была «паника» и «обсуждение проблемы с поиском». По словам сотрудника, начальство не сразу ответило на сообщения о взломе. Еще один источник в редакции сказал, что идет разбирательство по технической части.

Главный редактор издания Владимир Тодоров разместил в одном из рабочих чатов следующее сообщение для работников: «Друзья, всем привет. Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент. Пока мы окончательно разбираемся в его причинах, вынуждены временно закрыть возможность писать в чат».