Лейли и Меджнун XXI века: история любви и индонезийские страсти на платформе Netflix – ВИДЕО

Индонезийские кинематографисты экранизировали легендарную историю любви Лейли и Меджнун: 11 февраля на платформе Netflix состоится мировая премьера фильма с захватывающими дух панорамами столицы Азербайджана – Баку, сообщает #.

Накануне был представлен трейлер фильма, который собрал огромные просмотры и еще больше подогрел интерес к киноновинке.

Трагическая история любви Лейли и Меджнуна, популярная на всем Востоке, основана на реальных событиях и описывает жизнь арабского юноши по имени Каис ибн аль-Мулаувах, жившего в VII веке. Трагическая история Лейли и Меджнуна оказала значительное влияние на культуры Среднего Востока и Южного Кавказа. В XII веке величайший классик азербайджанской поэзии Низами Гянджеви на основе этой истории создал поэму, ставшую популярной во всем мире. Еще один выдающийся представитель азербайджанской литературы — Физули, также написал поэму «Лейли и Меджнун», в 1535 году. Тема Лейли и Меджнуна нашла свое отражение в одноименной опере знаменитого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

В истории Низами Лейли и Меджнун познакомились в школе и прониклись глубокими чувствами друг к другу. Однако родители Лейли отказывают отцу Меджнуна и выдают дочь замуж за другого человека. Таким образом, история Лейли и Меджнуна стала трагедией вечной любви, схожей с появившейся через четыре столетия трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Индонезийская романтическая драма выходит под названием Layla Majnun. Снял фильм 44-летний режиссер и сценарист Монти Тива, пригласивший на главные роли известных в Индонезии актеров.

Образы Лейли и Меджнуна на экране воплотили Ача Септриаса и Реза Рахадиан, который в фильме играет азербайджанского юношу Самира Асадзаде.

Героиня Ачи Септриаса – волевая интеллектуалка, получает приглашение преподавать в Азербайджане. В страну Огней вместе с ней отправляется влюбленный в нее Ибн Салам, брак с которым сулит девушке счастливое будущее и одобрен ее семьей. Однако сердце современной Лейли не пылает ответными чувствами к избраннику. В Баку ее ждет встреча с Самиром, умным, образованным азербайджанцем, которая изменит всю ее жизнь…

В трейлере представлены красивейшие кадры ночного Баку: влюбленные фотографируются на фоне памятника Низами Гянджави в центре столицы, прогуливаются по набережной, а от вида, открывающегося с панорамной площадки Нагорного парка, Лейли приходит в неописуемый восторг, понимая, что Баку – это город, навсегда захвативший в плен ее сердце…

Интерес к фильму со стороны азербайджанских пользователей огромный. В соцсетях активно делятся трейлером и обсуждают романтическую драму глазами современных кинематографистов.

При этом многие азербайджанские пользователи не стали скрывать своего недоумения, задаваясь вопросом, почему история Лейли и Меджнуна, покорившая весь мир, и воплощенная в гениальных произведениях азербайджанских классиков, все это время остается незамеченной местными кинематографистами, которые в своем большинстве отдают предпочтение низкопробным комедиям…