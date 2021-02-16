Лейла Абдуллаева ответила Анне Нагдалян

«Было бы лучше, если бы вместо комментариев к пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Армении направило свои усилия на конкретные шаги по реализации данного заявления».

Как сообщает АПА, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Сейчас не время пустых заявлений, а время приносить на деле пользу нашим государствам, миру, благополучию, развитию и процветанию региона», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Напомним, вчера официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян сказала, что в заявлении от 10 ноября, в пункте 9, говорится о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе и что любая дорога или путь сообщения, проходящие по территории Армении, были и останутся исключительно под юрисдикцией и суверенитетом Армении. Поэтому, никакого азербайджанского коридора через Мегри вне юрисдикции Армении не будет.