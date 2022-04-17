Французская прокуратура заявила о рассмотрении отчета агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором ультраправый кандидат в президенты Марин Ле Пен и члены ее партии обвиняются в злоупотреблении фондами ЕС на сумму свыше 600 тысяч евро.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Прокуратура Парижа подтвердила, что изучает отчет, полученный от агентства ЕС по борьбе с мошенничеством 11 марта.

По данным разведывательного сайта Mediapart, в отчете OLAF говорится, что речь идет об общей сумме растраты в 617 000 евро, из которых 140 000 приходится на саму Ле Пен.

В то же время отмечается, что лидер «Национального объединения» и члены ее партии не обвиняются в прямом получении незаконных доходов, но в незаконном использовании средств ЕС на расходы на персонал и мероприятия.

В разговоре с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что его клиентка отрицает обвинения. Он добавил, что ее еще не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели отчет OLAF.

Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования возможного использования средств Европарламента для оплатыработы ее помощников во Франции.