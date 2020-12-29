Le Monde о Карабахской войне

«(…) До сих пор армянская армия считалась более эффективной, более мотивированной и лучше контролирующей местность. Если не считать того, что Азербайджан за несколько лет приобрел большой современный военный арсенал и тщательно подготовил свои операции при поддержке нового игрока, оставшегося на грани открытой войны — Турции. За 11 месяцев до войны Баку импортировал турецкое оборудование на 256 млн долларов (210 млн евро), в том числе 6 ударных беспилотников Bayraktar, сумев извлечь выгоду из технологических достижений и из турецкого опыта, приобретенного в частности в Сирии», — говорится в статье.

«(…) Во время операции под названием «Весенний щит» в марте 2020 года, когда турецкая и сирийская стороны вступили в прямое противостояние, впервые в большом количестве были задействованы ударные беспилотники, артиллерия, системы радиоэлектронного подавления и специальные подразделения, отвечающие за атаку или наблюдение за противником, они участвовали в боях с регулярной армией, ее бронетехникой, артиллерией и системами ПВО. За три ночи силы Дамаска потеряли 124 танка и бронетранспортера. Их штаб, склады боеприпасов и пути снабжения были разрушены. Пусть ослабленная армия Башара Асада не выдерживает сравнения с армянскими силами в Карабахе, но она по сути пострадала от той же технологической отсталости и тех же неприятностей: это оборудование советских времен, отсутствие поддержки с воздуха, неспособность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, которые сделали ее «слепой», и угроза со стороны беспилотников», — отмечают авторы статьи.

«(…) Беспилотники турецкого и израильского производства позволили азербайджанцам распознать армянские позиции до того, как обстрелять их обычной артиллерией и лишить их снабжения. И, как в Сирии или Ливии, российские системы ПВО оказались неэффективными против этих маломерных аппаратов. Армения, лишенная системы создания помех, способной прервать дистанционное управление беспилотниками, даже не развернула свои истребители-перехватчики Су-30. Это сопровождается большими потерями, тогда как потеря беспилотника не имеет таких же последствий», — поясняют журналисты.

«Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта и не рассматривать его как незначительную войну между бедными странами», — предупреждает Густав Грессель, аналитик Европейского совета по международным отношениям. «Только Франция и Германия имеют глушители беспилотников (ближнего действия)», — продолжает он, считая, что «большинство армий Евросоюза — особенно малых и средних государств-членов — в современной кинетической войне справились бы так же плохо, как армия Армении».

«Военный эксперт Мишель Гойя также предостерегает от интенсивного использования беспилотников, которые «никогда не приносили столько разрушений за одну кампанию». «Существовало презрительное отношение к этим странным летательным аппаратам, в западных армиях было модно считать, что беспилотники не смогут долго выживать в пространстве высокой напряженности, и что боевые самолеты останутся королями неба», — пишет он в своем блоге «Путь меча». — Однако произошло прямо противоположное».

И не обошлось в этой статье, конечно, без ложки дегтя. Вновь поднимается набившая оскомину, но не подтвержденная реальными фактами байка об участии сирийских боевиков в ходе освободительной войны Азербайджана. И это неудивительно, принимая во внимание сильные проармянские настроения во французском социуме (примечание — #).

«Смертоносные столкновения в Нагорном Карабахе положили начало новой форме психологической войны: так, отправка сирийских наемников, задействованных Турцией, способствовала созданию тревожной атмосферы среди армянского населения анклава, а главное, посылала месседж всем противникам Анкары о ее способности мобилизовать резерв боевиков там, где она сочтет нужным», — пишет Le Monde.

«Конфликт в Нагорном Карабахе оставил и другой след в связи с распространением в социальных сетях фотографий и видео с изображением убитых солдат, которые порой отправлялись непосредственно их семьям. Передача устрашения через Facebook или YouTube никогда ранее не применялась в таком масштабе между воюющими сторонами, это осуждается международными гуманитарными организациями, а также ООН», — резюмируют Изабель Мандро и Маджид Зерруки.