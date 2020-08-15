ЛЧ: «Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону».

Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счетом 3:1.

На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счет. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.

На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брейне сравнял счет. Рахим Стерлинг оценил позицию партнеров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брейне в касание пробил под дальнюю штангу.

На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперед. Спустя семь минут он же, оформил дубль.

В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в 1/4 финала разгромила «Барселону» (8:2).