Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз откровенно злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, продавливая свою миссию на территории Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Также министр подчеркнул, что Российская Федерация руководствуется принципом «не навреди» в Закавказье, однако, по словам Лаврова, не все игроки разделяют этот подход.

Кроме того, Лавров заявил, что российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать. В ходе визита в Баку министр подчеркнул, что Москва подтвердила готовность предоставлять возможности для продолжения встреч азербайджанской и армянской сторон по мирным договоренностям.