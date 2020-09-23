Лавров: Высказывания Пашиняна о Карабахе препятствуют урегулированию конфликта

«Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и прилагает все усилия в этой сфере».

Как сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с парламентской делегацией во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта: «Это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы».