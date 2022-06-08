Очередное, второе по счету, заседание платформы сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время. Об этом, как пишет ТАСС, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Договорились, как дальше работать на Южном Кавказе, знаете, по инициативе Турции был создан формат «3+3″, — сказал он. — Мы провели первую встречу в Москве, грузинские коллеги не смогли участвовать, но мы подчеркиваем, что будем им всегда рады. Очередная встреча готовится в самое ближайшее время, рассчитываю, что мы сможем объявить о ее проведении».