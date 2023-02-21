Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя информацию о визите американского президента Джо Байдена в Киев и данные о новых поставках оружия Украине, назвал это «спектаклем».

Он также указал на бесперспективность действий Запада.

«Как идет спектакль, так он и продолжается, все работает именно в этом ключе с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима, попытки бесперспективны», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».