Лавров указал на хорошие отношения с Турцией

Отношения России и Турции очень хорошие, но это не должно обязывать какую-либо из сторон во всем соглашаться. Об этом в субботу, 15 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению министра, полное согласие может быть следствием только давления.

Россия и Турция имеют продуктивные сотруднические отношения по многим направлениям. Как заявлял 8 января российский президент Владимир Путин, отношения двух стран продолжаются практически во всех сферах, несмотря на помехи со стороны ряда международных игроков. В частности, запуск нового газопровода «Турецкий поток», по мнению Путина, — наглядное подтверждение результативности российско-турецкого сотрудничества.

Кроме этого, Россия и Турция заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. 20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет.

В то же время 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска и российскую армию в нападениях на мирных идлибцев. В Кремле заявили, что Москва продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

С целью урегулирования ситуации в Идлибе турецкая делегация посетит Москву 17 февраля (aif.ru)