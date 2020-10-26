Лавров: спор Греции и Турции в Средиземноморье может быть решен только путем диалога

Россия выступает за урегулирование ситуации между Грецией и Турцией по проблеме раздела территориальных вод и шельфа в Восточном Средиземноморье исключительно путем политического диалога и на основе международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА).

«Россия выступает за решение любых спорных вопросов исключительно путем политического диалога, через выработку мер доверия, поиск взаимоприемлемых решений на основе международно-правовых норм», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр подчеркнул, что позиция России, подписавшей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, основана на содержащихся в этом документе международно-правовых нормах.

«В частности, статья 3 конвенции предусматривает, что каждое государство имеет право установить ширину своего территориального моря до предела, не превышающего 12 морских миль. Однако в ряде случаев страны по тем или иным причинам устанавливают территориальное море меньшей ширины. В случае если встает вопрос о разграничении территориального моря между соседними государствами, он должен решаться в соответствии с международным правом», — пояснил глава МИД РФ.(ТАСС)