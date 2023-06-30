Россия не видит причин для продления зернового соглашения.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге 30 июня.

Он заявил, что в случае расторжения зернового соглашения Москва обеспечит необходимый объем поставок беднейшим странам за свой счет.

Министр заявил, что, несмотря на все препятствия со стороны Запада, экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.

Напомним, «Зерновое соглашение», подписанное представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, предусматривает экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, в том числе из Одессы.

Стоит отметить, что контракт, который ранее дважды продлевался на 60 дней, истекает 17 июля.