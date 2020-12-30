Лавров: Провокаций в отношении российских миротворцев в Карабахе не совершалось

Россия не отмечает каких-либо провокаций в отношении своих миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации, — отметил он. — С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки. Хотел бы отметить высокую степень кооперабельности, проявляемой сторонами в решении вопросов, возникающих на земле. Россия в свою очередь продолжает ответственно и эффективно исполнять свою функцию гаранта прекращения огня. Провокационных действий в отношении российских миротворцев пока не отмечено».

Лавров указал, что единственное заметное нарушение, зафиксированное 13 декабря, произошло на линии соприкосновения там, где не находились российские миротворцы. «Энергичные шаги, предпринятые командованием нашего миротворческого контингента в контактах с азербайджанскими и армянскими партнерами, позволили избежать разрастания инцидента, — продолжил он. — Будем и далее прилагать все усилия, чтобы не допускать срывов перемирия».

11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня. В Баку заявили о проведении в районе антитеррористической операции. Напряженная обстановка сохранялась на протяжении нескольких дней.