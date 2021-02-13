Лавров провел переговоры с Джоном Керри

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили в субботу по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», — говорится в сообщении.

Лавров и Керри условились налаживать контакты РФ и США по климатической повестке, а также договорились развивать взаимодействие в Арктическом совете.