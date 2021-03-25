Лавров призвал отказаться от гонки вооружений в Корейском регионе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от гонки вооружений в Корейском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

«Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной стабильной обстановки», — подчеркнул Лавров.

Министр также указал на важность отказа от наращивания военной активности в любых формах.

По его словам, Москва и Сеул выразили приверженность к возобновлению переговорного процесса по теме проблем Корейского полуострова в ближайшие сроки.