Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от гонки вооружений в Корейском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.
«Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной стабильной обстановки», — подчеркнул Лавров.
Министр также указал на важность отказа от наращивания военной активности в любых формах.
По его словам, Москва и Сеул выразили приверженность к возобновлению переговорного процесса по теме проблем Корейского полуострова в ближайшие сроки.