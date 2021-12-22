Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит принцип, по которому ни одно государство не должно укреплять свое положение за счет ущемления других. «Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, то ему пора уходить на другую работу. Со своими обязанностями он никак не справляется», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ в Брюсселе заявил, что решение Украины о вступлении в НАТО не является предметом компромисса и переговоров с Россией.