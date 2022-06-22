Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит рабочий визит в Иран.

Как передает московский корреспондент #, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, визит Лаврова в Тегеран состоится 22-23 июня.

Захарова сообщила, что в ходе визита главы МИД России в Тегеран планируется обсудить двусторонние отношения, ситуацию вокруг иранской ядерной проблемы, Сирию и Украину.

Отметим, после визита в Тегеран Лавров 23-24 июня посетит с рабочим визитом Баку.