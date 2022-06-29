Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в Минск с трехдневным рабочим визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Беларусью, передает ТАСС.

В рамках визита глава российского МИД будет принят президентом республики Александром Лукашенко, проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем и примет участие в мероприятиях в рамках празднования юбилейной даты.

Кроме того, под председательством Лаврова пройдет выездное заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.