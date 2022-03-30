Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран — соседей Афганистана, передает Интерфакс.

«Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.