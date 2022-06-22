Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Ирана, передает ТАСС.

В Тегеране глава российского дипведомства встретится с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, а также проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны намерены обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье, Йемене и вокруг Каспийского моря. Кроме этого, министры обсудят двустороннюю повестку, которая в том числе касается реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей.