Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2020 года декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджанской Республикой. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», — сказала Захарова на брифинге.
Представитель МИД РФ отметила, что в ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.
«Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — добавила дипломат.(Sputnik Азербайджан)