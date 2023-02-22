«27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2020 года декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджанской Республикой. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», — сказала Захарова на брифинге.