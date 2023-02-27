Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом 27-28 февраля.

Как сообщает #, об этом говорится в сообщении МИД России.

«Поездка будет приурочена к первой годовщине знакового события в истории двусторонних отношений – подписания на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 22 февраля 2022 г. Данный документ предусматривает укрепление координации в международных делах и военно-политическом сотрудничестве, объединение усилий в противодействии террористической угрозе, наращивание экономической кооперации и расширение диалога в гуманитарной сфере», — говорится в сообщении.

Ожидается, что С. Лавров будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Предусмотрены также его переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым: «Планируется комплексно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, исходя из обоюдного настроя на поступательное развитие союзнических отношений, обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы азербайджано-армянской нормализации».

С.В.Лавров также примет участие в тематической конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности». Данное мероприятие пройдет в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета и будет посвящено годовщине выхода отношений между двумя странами на союзнический уровень.