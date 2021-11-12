Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что он и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоранс Парли в Париже обсудили развертывание сил НАТО в Черном море, передает ТАСС.

Он заявил, что обсуждалась стратегическая стабильность, в том числе «в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу».

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично», — подчеркнул министр.

Очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности состоялось 12 ноября в Париже, на нем присутствовали Лавров и Шойгу.