Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Он отметил, что готовность России, включая ее президента Владимира Путина, к переговорам остается неизменной.

По словам министра, «за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером».

«Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона «всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор».