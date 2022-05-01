Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.

В интервью итальянской телекомпании «Медиасет» российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе «множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина».

На это министр посоветовал: «спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша».

«Думаю, вы поймете, о чем идет речь», — добавил Сергей Лавров.