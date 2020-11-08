Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник подтвердил, что министры провели переговоры, отметив, что обсуждение состоялась «в интересах скорейшего прекращения огня в соответствии с Московским заявлением от 10 октября этого года».

7 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу и обсудили развитие событий в Нагорном Карабахе. Главы государств подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта в регионе.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие (lenta.ru)