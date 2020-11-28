Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву 7 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в ходе телефонного разговора в субботу обсудили предстоящий 7 декабря визит главы МИД Армении в Москву и ход выполнения заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также предстоящий 7 декабря сего года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву», — говорится в сообщении МИД РФ.