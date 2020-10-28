Лавров обсудил Карабах с Ле Дрианом

28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. Подчеркивалась безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

С.Лавров и Ж.-И.Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий.

Министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Акцент был сделан на необходимость развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Ж.Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии.