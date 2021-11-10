Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участие в онлайн-конференции глав МИД по теме борьбы с пандемией, которую США проводят в среду, ввиду своего рабочего графика и позднего уведомления с американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», — подчеркнула Захарова.