Любой груз вооружений Киеву из-за рубежа, находящийся на территории Украины, является законной целью для РФ.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью… «, — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он также подчеркнул, что в Москве знают маршруты, по которым вооружение поставляется украинской стороне.

«Как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью…», — подчеркнул министр.