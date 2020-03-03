Лавров надеется, что встреча Путина и Эрдогана позволит изменить ситуацию в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на то, что предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволит решить ситуацию с выполнением договоренностей по сирийскому Идлибу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что пока обсуждаемые в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе договоренности пока не воплощаются в жизнь. Об этом, в том числе, свидетельствует поток беженцев в ЕС.

«Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся», — сказал Лавров.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 марта.