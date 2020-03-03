Лавров надеется, что встреча Путина и Эрдогана позволит изменить ситуацию в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на то, что предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволит решить ситуацию с выполнением договоренностей по сирийскому Идлибу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что пока обсуждаемые в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе договоренности пока не воплощаются в жизнь. Об этом, в том числе, свидетельствует поток беженцев в ЕС.

«Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся», — сказал Лавров.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 марта.

| 2020-03-03T17:13:14+00:00 3 марта 2020, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss