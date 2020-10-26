Лавров: Москва против военного решения в Нагорном Карабахе

«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления», — заявил Лавров в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».

Он напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования «четко высказывались президенты России, США Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ «.

«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — резюмировал Лавров. (РИА Новости)