Лавров: Москва против военного решения в Нагорном Карабахе

Москва против военного решения в Нагорном Карабахе и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления», — заявил Лавров в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».
Он напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования «четко высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ«.
«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — резюмировал Лавров. (РИА Новости)
| 2020-10-26T10:31:07+04:00 26 октября 2020, 10:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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