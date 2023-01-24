Власти Латвии подготовили план действий на случай объявления в России второй волны мобилизации. Если это произойдет, страна закроет границы для россиян, рассказал в интервью изданию LЕТА глава МВД Латвии Маркус Кучинскис.

По его словам, этот план в был опробован на латвийско-белорусской границе. Латвия накопила большой опыт, и организованная белорусами «тренировка» пошла на пользу профессионализму латвийских служб, отметил глава ведомства.

На границе Латвии с Россией сейчас фиксируют только единичные инциденты, но и они находятся под контролем, сказал Кучинскис.

«Однако то же самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. <…> Нельзя [с уверенность] сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе», — отметил Кучинскис.

После начала мобилизации в России Латвия объявила, что не будет отменять запрет на выдачу виз россиянам даже в том случае, если они пытаются избежать мобилизации. С 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд гражданам России с шенгенскими визами, выданными в любых странах Евросоюза. (moscowtimes.ru)