Латвийская сторона прекратила прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов.

Об этом сообщил МИД балтийской республики.

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан РФ», — говорится в тексте.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что те, кто подал документы ранее, могут рассчитывать на то, что пройдут необходимые процедуры. «Принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца», — уточнили в МИД.