Правительство Латвии в сентябре может рекомендовать нескольким тысячам граждан России уехать из страны. Об этом сообщил глава комиссии Сейма по гражданству и миграции Ингмар Лидака. По его словам, речь идёт о пяти-шести тысячах человек, которые не предпринимают усилий, чтобы переоформить виды на жительство.

Лидака уточнил, что официальные письма будут адресованы обладателям гражданства России, которые до сих пор не начали оформление видов на жительство Латвии по новым правилам и не сдали экзамен по государственному языку.

Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Латвии. В ведомстве заявили, что после получения предписания его адресаты должны будут покинуть Латвию в течение трёх месяцев. Невыполнение предписания карается штрафом, уголовной ответственности за него нет. Однако по закону тех, кто потеряет право на проживание в Латвии, должны будут выдворить из страны.

В Латвии проживает 25 317 граждан России с особым статусом. Прежде чем получить российский паспорт, они были латвийскими гражданами или (в подавляющем большинстве) так называемыми негражданами.

В конце сентября 2022 года латвийский парламент – Сейм – законодательно аннулировал постоянные виды на жительство для таких людей с 2 сентября 2023 года. Чтобы сохранить право жить в Латвии, они должны оформить вид на жительство по новой процедуре. Для этого нужно подать в Управление по делам гражданства и иммиграции свидетельство о знании латышского языка и доказать, что ежемесячные доходы в течение последнего года были не ниже минимальной зарплаты (620 евро в 2023 году) или что человек получает латвийскую пенсию.

Те, кто до 1 сентября пытались сдать экзамен на знание языка, но не смогли, получат право на повторную попытку до 30 ноября, их ВНЖ будет продлён до конца года. (svoboda.org)