Латвия начала массово передавать Украине автомобили пьяных водителей. Об этом сообщает портал Delfi.

По его информации, за вождение в нетрезвом виде по всей прибалтийской республике конфисковали 66 машин, которые передали украинской стороне. Передача транспортных средств была безвозмездной.

Ранее латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства. Как сообщало RT, решение о каждом конкретном автотранспорте будет принимать правительство страны.

Согласно поправкам, любой транспорт, находящийся в собственности государства, может быть отправлен в распоряжение властей Украины.

Изъятие машин за вождение в нетрезвом виде в Латвии было введено еще в ноябре 2022 года.