Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией

В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией. «Интерфакс»

В ведомстве не уточнили, для каких целей собираются использовать участок.

Однако в проекте приказа сказано, что согласно принятому правительством в 2016 году решению, был утвержден план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию систем ПВО.

Также отмечается, что в 2018 году правительством было одобрено отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны и строительства там объекта военной инфраструктуры.

| 2020-02-08T19:59:28+00:00 8 февраля 2020, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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