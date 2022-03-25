Латвия должна прекратить импорт российской нефти и газа в страну. Об этом в интервью агентству Bloomberg по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает ТАСС.

«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]. <…> Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — сказал глава государства.

При этом Левитс добавил, что на данный момент Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.