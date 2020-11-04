Латвия готовится ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19

Правительство Латвии планирует ввести с 9 ноября в стране чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Однако, как сообщает «Интерфакс», окончательное решение по этому вопросу будет принято 6 ноября.

Отмечается, что неизвестно, сколько продлится чрезвычайное положение. Все зависит от успешности контроля над распространением заболевания.

«Ситуация в Латвии очень серьезная. Каждый день заболевает много людей, многие попадают в больницы, причем в тяжелом состоянии. К сожалению, каждый день растет и количество умерших, что является личной трагедией каждой семьи», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

За последние 24 часа в Латвии выполнено 5235 анализов на Covid-19 — и выявлен 171 новый инфицированный пациент.

Скончалось два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 — они принадлежали к возрастным группам 70-75 и 80-85 лет.

На лечение в стационары направлено 36 пациентов — больше, чем когда-либо ранее, в целом же в больницах лечится 249 человек с подтвержденным коронавирусом (на 8 больше, чем сутками ранее). Это — тоже максимальный с начала пандемии показатель. Из них у 236 инфекция протекает средне-тяжело, у 13 — тяжело (число «тяжелых» коронавирусных пациентов за сутки не изменилось).

По подсчетам Rus.lsm.lv, учитывая, что два пациента за сутки скончалось, выписано из больниц было 22 человека. Всего же выписано из стационаров за период пандемии 459 человек.

В общей сложности в Латвии число инфицированных достигло 6439, выздоровело 1444 человек, а скончалось 79.