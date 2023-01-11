«Лачынская дорога используется для незаконной деятельности и продолжения минных угроз».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом Аш-Шехри.

Министр довел до сведения гостей причины протестов азербайджанских активистов на Лачынской дороге. Кроме того, была представлена информация о многочисленных провокациях Армении за последние 2 года, в том числе о неполном выводе армянских вооруженных сил с наших территорий, использовании Лачынской дороги для незаконной деятельности и продолжении минных угроз.

Дж.Байрамов также проинформировал Фаиза Бин Абдулла Аль-Шахри об агрессивной политике Армении против Азербайджана, почти 30-летней оккупации территории нашей страны этой страной. В частности, с удовлетворением была подчеркнута поддержка нашей страны Саудовской Аравией в течение 30 лет. Также гости была проинформированы о шагах и инициативах, предпринятых Азербайджаном для подписания мирного соглашения с Арменией, а также о проводимых восстановительно-строительных работах и проектах на освобожденных от оккупации территориях.