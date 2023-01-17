Кыргызстан приобрела турецкие беспилотные летательные аппараты модификации Anka. Об этом сообщил во вторник завотделом информационной политики администрации главы киргизского государства Дайырбек Орунбеков.

«Закуплена и поступила в Кыргызстан невиданная ранее современная военная техника — «Байрактар», «Аксунгур», «Акынджы», Anka, — написал он на своей странице в Facebook. Количество закупленной техники Орунбеков не назвал.

Ранее кыргызские власти сообщали о приобретении в Турции моделей беспилотников «Байрактар», «Аксунгур» и «Акынджы». Все они были переданы Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности республики.

БПЛА Anka имеет размах крыльев 17,5 метров, его длина составляет 8,6 метра, а высота — 3,2 метра. Вес аппарата составляет 1,7 тонны, беспилотник может нести груз 350 кг и находиться с ним в воздухе до 30 часов. Крейсерская скорость Anka около 200 километров в час, он способен находится на высоте 9,1 тыс. метров над уровнем земли. (ТАСС)